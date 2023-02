Le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, sulla sua esperienza con i rossoneri. I dettagli

Gianluigi Donnarumma portiere del PSG, ha parlato al podcast Esperimento 36.

PAROLE – «Al Milan ho vissuto otto anni fantastici, ora sono al Psg, una grandissima squadra, un grande club. Sto davvero molto bene qui, ho vinto un campionato e una Coppa di Francia e speriamo in futuro che arrivino altri trofei. Da bambino sognavo di diventare un professionista ma giocavo anche per divertimento. Poi, dopo i 14 anni, ho iniziato a sognare anche di diventare un giocatore importante e ho capito che sarei diventato un campione quando Mihajlovic mi ha chiamato nello spogliatoio per dirmi che avrei giocato titolare il giorno dopo: ho capito che avrei fatto tanta strada, e questo anche grazie a lui».

