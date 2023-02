La sconfitta di ieri dell’Atalanta che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia fa male, ma ora serve resettare e continuare il trend

Eliminata dalla Coppa Italia con la consapevolezza che si poteva fare di più. Certo, l’obiettivo dell’Atalanta è quello di ritornare in Europa, e attualmente il contesto diceva (Gasperini in primis) che era più facile raggiungere tale traguardo col campionato che con la Coppa Italia stessa, ma dall’altra parte l’amaro in bocca è ben presente.

Atteggiamento sbagliato analizzando le potenzialità della squadra, e dall’altra parte una Dea tanto distratta in piccolezze quanto poco furba nel sfruttare le poche occasioni nitide. Ovviamente è inutile piangere sul latte versato, soprattutto per un’Atalanta terza in classifica, in piena lotta Champions e ancora imbattuta in campionato. Si riparte come giusto che sia da questi spunti per continuare il trend positivo, per quanto la Coppa Italia per la Dea debba essere un obiettivo da provare a raggiungere ogni anno.

L’articolo Atalanta eliminata dalla Coppa Italia. Grande rammarico, ma serve ripartire proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG