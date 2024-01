Donnarumma, clamorosa rivelazione: «La Juve era a pagare o a fare uno scambio, ma lui non se l’è sentita». Cosa è successo

Donnarumma sarebbe potuto diventare il portiere della Juve prima di virare verso il Psg. A fare la clamorosa rivelazione di mercato è stato il suo agente, Enzo Raiola, a Dazn.

LA RIVELAZIONE – «Su Donnarumma c’era la Juventus: era disposta a pagare il cartellino o ad effettuare uno scambio di giocatori. Ma quando ci comunicarono che il Milan non era più interessato a tenerlo, andammo da Al-Khelaifi. Se ci eravamo incontrati col Milan per rinnovare? Eravamo lì per una chiacchierata, per capire se volessero portare avanti il discorso con la Juve. C’è sempre stata questa cosa di aspettare, di non preoccuparsi. Alla fine credo sia stata la proprietà a dire di non volerci più aspettare e così prese Maignan. Da chi è dipeso il mancato passaggio alla Juve a parametro zero? Da Donnarumma. Non se l’è sentita più di restare in Italia a quel punto».

