Il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, alla vigilia di Italia-Malta si è espresso così in conferenza stampa sul caso scommesse

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Malta.

CASO SCOMMESSE – «Sono state 24 ore particolari, ma sicuramente non intaccheranno la squadra e il nostro percorso. Noi siamo concentrati sull’allenarci, sul giocare e quindi penseremo alla partita di domani: siamo super pronti a dare tutti noi stessi per vincere la partita. Questo non ha intaccato il morale della squadra».

