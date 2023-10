Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, è finito prepotentemente nel mirino dell’Inter in ottica calciomercato

L’Inter osserva con attenzione Nikola Krstovic, l’attaccante del Lecce che ha iniziato alla grande la sua stagione all’esordio in Serie A. I nerazzurri lo osservano per il futuro.

Come riferisce Calciomercato.com, Piero Ausilio in persona ha visionato il calciatore nel match contro il Monza, rimanendone piacevolmente stupito. Il nome del montenegrino classe 2000 è finito di diritto nel taccuino dei desideri di mercato dei nerazzurri, i quali non sono l’unico club italiano sulle tracce del calciatore.

