Il portiere del Paris Saint Germain esprime tutta la sua felicità per essere stato eletto come migliore del suo ruolo.

Gianluigi Donnarumma è stato premiato come miglior portiere della Ligue 1 e a margine della cerimonia si è espresso così. “Ho giocato la metà delle partite, significa che ho lavorato bene e giocato degli ottimi match. Sono felice di ricevere questo premio al mio primo anno al Paris Saint Germain. Abbiamo fatto un’ottima stagione in Ligue 1 e abbiamo giocato delle ottime partite anche in Champions”.

Gianluigi Donnarumma

“Tuttavia un’azione sbagliata ci ha fatto crollare in un match che abbiamo dominato a lungo. Non cerco alibi, potevamo fare meglio. Con la forza e la mentalità che abbiamo, però, il prossimo anno riusciremo a portare a casa tanti trofei. Se mi sento il numero 1? So già di esserlo, Io sarò qui anche il prossimo anno, sto bene e ho altri quattro anni di contratto. Non ho parlato ancora con nessuno, il club prenderà una decisione“.

