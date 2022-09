Donnarumma ha parlato ai microfoni Rai nel post partita di Ungheria Italia. Ecco le parole del portiere azzurro

Donnarumma ha parlato ai microfoni Rai nel post partita di Ungheria Italia. Ecco le parole del portiere azzurro:

«Ci volevano queste due partite per ridare entusiasmo anche se non si torna più indietro perché il Mondiale rimane una ferita aperta. Siamo ripartiti abbiamo vinto due partite, conquistato le final four, cerchiamo di vincerle. Il mio modo di preparare le partite non cambia, a volte può capitare un errore e per noi portieri è dura però bisogna rimanere concentrati, lavorare al massimo e capire dove hai sbagliato e cercare di non rifarlo. Le partite come stasera si preparano da sè perchè sono importanti cerco sempre di prepararle sempre con tranquillità e serenità, ridendo e scherzando in spogliatoio, dando serenità ai compagni, poi quando si entra in campo a testa va li. Devo lavorare anche mentalmente sul quando si può e non si può giocare con i piedi. Io devo continuare così, lo devo fare me e per tutta l’Italia e per chi crede in me».

