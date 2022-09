Il Milan potrebbe non rinnovare i contratti a Tatarusanu e Mirante ed ecco che potrebbe dover trovare un nuovo dodicesimo per la prossima stagione

Il Milan potrebbe non rinnovare i contratti a Tatarusanu e Mirante ed ecco che potrebbe dover trovare un nuovo dodicesimo per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri potrebbero pensare a Terracciano in scadenza nel 2023 con la Fiorentina. Maldini e Massara ci pensano perché come profilo potrebbe essere un innesto di qualità per la porta.

