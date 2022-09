Rafael Leao ha fatto il diavolo a quattro nel derby contro l’Inter, doppietta e assist ma ora urge il rinnovo per il portoghese

Il Milan si aggiudica il derby e lo strapazzando l’Inter nella ripresa e sfruttando il blackout nerazzurro come successe in quello di febbraio. In quella occasione fu Giroud a prendersi la scena, stavolta è Leao.

Il portoghese fa impazzire Skriniar e tutta la difesa nerazzurra. Segna il primo gol sul tocco di Tonali e poi si mette in proprio nella rete del momentaneo 3-1. Nel mezzo l’assist per la rete di Giroud. Una prestazione importante e una crescita esponenziale partita dopo partita. Ora urge il rinnovo per l’esterno. Serve un prolungamento per allontanare le avance delle big europee che sicuramente avranno osservato il portoghese anche nel derby. Per Pioli l’ottimismo c’è, ma ora chi di dovere dovrà fare il suo per blindarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

