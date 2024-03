Doppietta Koopmeiners, ennesimo buco della difesa juventina e l’Atalanta ne approfitta nuovamente: è subito 2-2

Pochi minuti dopo il gol di Milik, Juve-Atalanta è tornata nuovamente in parità, per effetto della doppietta di uno scatenato Teun Koopmeiners, oggi immarcabile per la difesa bianconera.

Ennesimo buco del reparto arretrato, anche oggi poco attento, nel quale si infila il giocatore nerazzurro, che fulmina senza problemi Szczesny.

