Matteo Dore sulla Gazzetta dello Sport elogia l’operato di Marotta e Ausilio ma sostiene che i soli Zielinski e Taremi non bastano per rinforzare la rosa. “La caduta della Juventus con l’Udinese non chiude il campionato a favore dell’Inter, ma di sicuro regala a Inzaghi una tranquillità che fino a pochi giorni fa Simone poteva solo sognarsi. Tutto questo mentre la società è ancora più proiettata nel futuro con un lavoro straordinario: siamo a metà febbraio e l’Inter della prossima stagione è praticamente fatta e finita con gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Gli accordi sono già stati definiti, due parametri zero che si vedranno riconoscere nell’ingaggio il valore dell’aver scelto Milano”.

Mehdi Taremi

Certezze

“Giocatori sì a fine contratto, ma ancora pieni di futuro. Zielinski è del ’94, Taremi del ’92. Due ottimi giocatori che arrivano all’Inter in quell’età perfetta che dovrebbe evitare brutte sorprese e si inseriscono in un disegno societario che punta ad allargare la rosa dei titolari . Nessuna divisione tra prime scelte e riserve, l’ultima mezz’ora di partita è importante come la prima parte se non addirittura di più, quindi chi entra deve garantire lo stesso rendimento di chi esce. I trentenni sono una polizza assicurativa, una sicurezza”.

Non bastano

“L’Inter sta vivendo anni di crescita. L’anno scorso ha sfiorato una clamorosa vittoria contro Guardiola e adesso è costretta a iniziare la stagione ponendosi i massimi obiettivi anche in Europa, il «facciamo più strada possibile e poi vediamo dove siamo arrivati» non basta più. […] E allora ripetiamo la domanda: bastano Taremi e Zielinski? In Italia il polacco ha giocato con Udinese, Empoli e Napoli. Ha una quarantina di partite in Champions e al massimo è arrivato ai quarti. L’iraniano in Europa ha giocato solo con il Porto e in Champions ha 25 presenze e 10 gol. Saremo felici di essere smentiti, ma non si sbaglia di molto se si dice che con i soli Taremi e Zielinski difficilmente si vince la Champions. Si fa bella figura, ma per il vero salto di qualità servirebbe un super colpo”.

L'articolo Dore: "Il campionato non è ancora chiuso ma Inzaghi può essere tranquillo, per crescere serve più di Zielinski e Taremi"

