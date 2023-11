Dorgu Juve: l’agente esce allo scoperto, ecco la verità sui contatti coi bianconeri! Novità legate al terzino del Lecce

A Sportitalia.com ha parlato Kingsley Ogbodo, agente di Patrick Dorgu. Le sue dichiarazioni sul terzino del Lecce e sull’interesse del calciomercato Juve.

PAROLE – «Ad essere sincero, non so dirle se sia vero. So che ci sono molte squadre su di lui, come dicevo, che lo seguono ed osservano. Nessuno dal club bianconero mi ha contattato. Poi questo non significa che non ci possa essere qualcosa: siamo in pieno campionato e può essere che lo stiano osservando in attesa che si apra il mercato. Noi siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita, non ci interessa il resto».

