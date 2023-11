Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 14 novembre: notizie Serie A

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il primo nome per il calciomercato Juve a centrocampo è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dal Tottenham già a gennaio. I bianconeri cercano un uomo di sostanza in mezzo al campo, ma non per questo faranno follie: no secco alla richiesta da 30 milioni di euro da parte della società londinese.

