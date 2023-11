Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, ha parlato così del baby fenomeno paragonandolo a Pogba, Kanté e Vieira

Intervistato da Le Parisien, Arsene Wenger ha tessuto le lodi di Zaire-Emery, paragonando il baby fenomeno del Psg anche al bianconero Paul Pogba e all’ex Juve Patrick Vieira. Queste le sue parole.

ZAIRE-EMERY – «Ha qualcosa della potenza di Paul Pogba, ma anche qualcosa in comune con N’Golo Kanté nella sua capacità di recuperare il pallone. Zaïre-Emery è un po’ un mix dei due, una combinazione dei due campioni del mondo 2018, con la sua capacità di vincere i duelli senza commettere fallo e di proiettarsi in avanti mostrando la sua grande visione di gioco. Ha anche qualcosa di Vieira. Un centrocampista box-to-box, come dicono gli inglesi».

The post Wenger ‘coccola’ il baby fenomeno: «È un mix tra Pogba, Kanté e Vieira» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG