Intervenuto in conferenza stampa il DT del Lecce, Corvino ha confermato l’interesse del calciomercato Milan per Dorgu

Le parole in conferenza stampa di Corvino. Il DT del Lecce, ha confermato l’interesse del calciomercato Milan per Dorgu:

OFFERTE PER DORGU – «A gennaio ho portato al presidente delle offerte scritte irrinunciabili. Aggiungo che ho avuto richieste non scritte incredibili. Sono state rifiutate»

INTERESSE PER BALDANZI – «Quando siamo partiti eravamo pronti a cogliere opportunità, non abbiamo detto che eravamo scoperti. Giocatori per alzare il livello della nostra rosa erano Baldanzi, Buchanan, Alcaraz… purtroppo non potevamo prenderli. Questa è una rosa di 27 giocatori con età media 23.92 anni. Di questi 27, 8 sono Primavera. E 2 sono stati protagonisti l’altro giorno con la Fiorentina»

The post Dorgu Milan, Corvino conferma: «Ho avuto richieste non scritte incredibili ma..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG