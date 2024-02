Fikayo Tomori, che si è fatto male il 22 dicembre contro la Salernitana, sta lavorando per recuperare dall’infortunio. Punta questo match

Tra gli indisponibili del Milan c’è Fikayo Tomori, che si è fatto male il 22 dicembre contro la Salernitana. L’inglese sta lavorando per recuperare dall’infortunio.

Come riportato da Calciomercato.com la lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro è in via di guarigione, il centrale proverà ad esserci per Milan-Atalanta del 25 febbraio, ma a oggi è difficile dare percentuali.

