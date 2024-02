Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Kicker delle prestazioni di Sebastien Haller in Coppa d’Africa

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Kicker delle prestazioni di Sebastien Haller in Coppa d’Africa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Siamo davvero felici per lui. Il ruolo che ha avuto durante il torneo dimostra quanta importanza abbia per la squadra del suo Paese. Con i suoi gol in semifinale e finale, è stato in gran parte responsabile della vittoria del titolo. Questo gli darà fiducia in se stesso e forza».

