Dossieraggio, il PM di Perugia, Raffaele Cantone, ha parlato della situazione relativa a Gravina: contatti sospetti con Lotito

Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, ha parlato all’Ansa delle indagini per il caso dossieraggio che vedono coinvolti Gabriele Gravina e Claudio Lotito della Lazio. Inter estranea alla vicenda:

PAROLE– «Ci sono stati una serie di contatti con soggetti della Lazio, ma finché non si trova la prova non ci sono responsabilità. Abbiamo ascoltato a Perugia Claudio Lotito come persona informata sui fatti, poi abbiamo ritenuto di trasmettere gli atti alla procura di Roma».

