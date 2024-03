Ecco dove sarà possibile vedere il match di Champions League tra Atletico Madrid e Inter in tv e diretta streaming: i dettagli

Archiviato il Bologna, ora testa alla Champions League e al ritorno degli ottavi di finale tra Atletico Madrid e Inter, in programma mercoledì 13 marzo alle 21: dove vedere la partita

Il match non sarà trasmesso in chiaro né su Sky Sport, ma sarà esclusivamente disponibile su Amazon Prime Video, che detiene i diritti esclusivi per la diretta. Pertanto, sarà necessario essere abbonati al servizio di streaming, accessibile tramite tablet, PC, smartphone e Smart TV, per poter seguire l’incontro. In alternativa, sarà possibile guardare la partita in diretta streaming anche su Mediaset Infinity. Internews24 offrirà, come consueto, la cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta per tutti gli utenti. State con noi!

