Ecco tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Inter: finale di Coppa Italia 2022/2023 che si terrà allo stadio Olimpico

Sarà Fiorentina-Inter la finale di Coppa Italia 2022/2023, ma dove si può vedere la partita Ecco tutte le informazioni ufficiali sui match.

La finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity: quindi completamente in chiaro.

L’articolo Dove vedere Fiorentina-Inter, streaming e diretta TV Coppa Italia proviene da Inter News 24.

