Mateo Retegui manda un messaggio indiretto alla dirigenza dell’Inter parlando del proprio futuro in ottica calciomercato

Intervistato da ESPN, l’attaccante del Tigre Mateo Retegui ha parlato del proprio futuro, mandando un messaggio indiretto all’Inter ed a tutti i club interessati ad acquistarlo.

LE PAROLE DI RETEGUI –: «Futuro in Europa Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene. A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui».

L'articolo Retegui, messaggio all'Inter? «Probabile il mio arrivo in Europa, ora testa al Tigre» proviene da Inter News 24.

