Fumata bianca per l’accordo tra le emittenti: Milan-Inter, andata delle Semifinali di Champions League sarà visibile in tv in chiaro. Mentre il ritorno sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, l’andata se l’è aggiudicata invece Sky che ha trovato l’accordo con Amazon Prime Video per trasmettere la supersfida sul proprio canale del digitale terrestre, ovvero su Tv8.

Il Sole 24 ore scrive in merito: «Si conclude così un passaggio obbligato per Amazon che, avendo i diritti in esclusiva per la partita – come per tutte le migliori partite del mercoledì della competizione, da assegnazione della Uefa – ha dovuto sostanzialmente metterli all’asta per venire incontro a un obbligo di legge. La semifinale di Champions League, infatti, avendo almeno una squadra italiana interessata (in questo caso addirittura due) viene ritenuta un evento di particolare rilevanza. E come tale deve essere trasmesso in chiaro attraverso un canale in grado di raggiungere l’80% della popolazione».

L’articolo Milan-Inter in chiaro in tv: accordo trovato tra Sky e Prime Video, ecco dove si vedrà proviene da Inter News 24.

