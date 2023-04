L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha riportato alcuni aggiornamenti sull’interesse del Chelsea per il portiere dell’Inter André Onana

Intervenuto su Sportitalia, Alfredo Pedullà chiarisce la situazione legata al portiere dell’Inter Onana che è seguito con grande interesse dalla Premier: dal Chelsea ma non solo.

LE PAROLE –: «Onana: l’Inter sa che piace a Chelsea e Manchester United, non ha incontrato nessuno, non lo cede per meno di 60 milioni, non accetta contropartite tecniche e vuole eventualmente scegliere il sostituto da sola (il preferito è Vicario che piace ad altri club)».

L’articolo Pedullà: «Chelsea su Onana Piace anche allo United, l’Inter non lo cede per…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG