Ecco dove sarà possibile vedere il match degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid in tv e live streaming: i dettagli

La Champions League ritorna a San Siro con l’attesissimo match tra Inter e Atletico Madrid, valido per gli ottavi di finale e in programma martedì 20 febbraio alle 21:00.

La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5, mentre su Infinity sarà disponibile tramite l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it. Gli appassionati potranno seguire l’azione anche su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su Sky Go su vari dispositivi. L’incontro sarà inoltre accessibile su Now TV per chi preferisce la visione online. Internews24 offrirà, come consueto, la cronaca live del match, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta per tutti gli utenti. State con noi!

L’articolo Dove vedere Inter Atletico Madrid in tv e live streaming: i dettagli sul match di Champions proviene da Inter News 24.

