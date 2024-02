Maurizio Pistocchi ha detto la sua sul momento positivo vissuto dall’Inter, in vetta al campionato e in corsa in Champions

Incalzato da un utente circa il momento di forma incredibile vissuto dall’Inter, Maurizio Pistocchi commenta così.

INTER – Può tenere questo ritmo fino alla fine, Champions compresa Il problema può essere questo: l’Inter giocherà più partite della Juve che non fa le Coppe e la Champions assorbe tantissime energie. Alla fine le partite in più contano: viaggi e non ti alleni, e lo stress della Champions è enorme. L’Inter se vincesse farebbe qualcosa di eccezionale, unico

L’articolo Inter, quanto può durare la favola Pistocchi: «Il problema può essere questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG