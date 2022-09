Dopo la sconfitta contro il PSG i Bianconeri guidati da Max Allegri sono “costretti” a fare punti contro il Benfica che non ha ancora subito sconfitte in stagione.

Alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus – Benfica, valevole per la seconda giornata di Champions League. Dopo il “match dello scandalo” con la Salernitana i Bianconeri sono chiamati a rialzarsi e trasformare la delusione e rabbia in fame di vittoria.

Juve-Benfica: dove vederla in tv e in streaming

La diretta della partita tra Juventus e Benfica che si disputerà alle ore 21 del 14 settembre andrà in onda in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.

Probabili formazioni di Juve-Benfica

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt.

