Ecco dove sarà possibile vedere in tv e live streaming la partita di Champions League tra Salisburgo ed Inter, in programma mercoledì 8 novembre alle 21

Appuntamento mercoledì 8 novembre alle 21 alla Redbull Arena di Salisburgo per il match di Champions League tra Salisburgo e Inter.

Dove sarà possibile vedere la partita Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Inter News 24 offrirà, come consueto, la cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta. State con noi!

L’articolo Dove vedere Salisburgo-Inter, il match di Champions in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

