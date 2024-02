Daniele Doveri, arbitro di Serie A, ha parlato in un webinar organizzato dall’Aia a Lissone ai giovani direttori di gara

CONSIGLI – «Dobbiamo fare di tutto affinché le persone continuino a crederci. L’errore non è un problema, fa parte del nostro ruolo. Ogni domenica dobbiamo prendere decisioni in campo, ne prendiamo centinaia, ci sta che qualcosa ci sfugga per vari motivi. Non è un problema, diventa tale solo se l’errore ce lo portiamo dietro e rimaniamo con la testa a quel minuto fino al fischio finale, a quel punto mettiamo in fila altri errori causati dal fatto che la nostra partita è finita al primo errore».

