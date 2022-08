Lo Spezia ha presentato il suo nuovo primo portiere, si tratta di Bartolomej Dragowski che arriva dalla Fiorentina.

Bartolomej Dragowski fa vedere di essere molto carico nella conferenza stampa di presentazione allo Spezia; l’estremo difensore si è allenato nonostante fosse praticamente fuori rosa alla Fiorentina. “Per me è stata un’estate complicata e complicata è stata anche la trattativa per venire allo Spezia. Però finalmente sono qui. Grazie al direttore Riccardo Pecini e a Stefano Melissano siamo riusciti a chiudere dopo giorni intensi“.

“Reca e Kiwior, nazionali polacchi come me, mi hanno parlato molto bene della città, delle persone intorno alla squadra, del gruppo di ragazzi. Era molto importante per me potermi allenare bene e alla fine la decisione è stata facile. Ho avuto un preparatore personale, che ringrazio, così come gli allenatori che hanno lavorato con me a Firenze, visto che ero fuori dal gruppo squadra. Mi sento bene, fisicamente, poi ogni valutazione è di mister Gotti. Se mi dice di giocare subito contro l’Empoli, ci sarò”.

