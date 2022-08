L’allenatore dell’Udinese Sottil ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio contro il Milan

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato in casa del Milan.

ESORDIO A SAN SIRO – «Sono partito nel 2011 a Siracusa ed essere qui mi dà grande soddisfazione. Il percorso mi è servito molto per crescere ed oggi sono pronto per il debutto, per giunta a San Siro e sarà molto stimolante contro i campioni d’Italia. Ci arrivo carico e lucido su quello che dovremo fare ma non nascondo che sarà una bella emozione».

SQUADRA PRONTA – «Siamo pronti, abbiamo lavorato duro e sono sicuro che i ragazzi approcceranno bene. Il Milan gioca a memoria ma noi abbiamo l’obbligo di non andare lì per guardarli. L’Udinese ha dimostrato di saper fare grandi prestazioni contro le big. Abbiamo qualità e dobbiamo dimostrarlo quando avremo la palla».

CONDIZIONI – «Arslan e Jajalo credo che la prossima settimana saranno in gruppo. Becao, Wallace sono recuperati, Beto ha fatto la sua prima settimana completa con la squadra, lo abbiamo gestito nei carichi nei primi giorni della settimana di concerto con lo staff medico ma ha risposto benissimo, con grande voglia di rientrare. Sta bene ed è a disposizione anche se non avrà i 90 minuti ma siamo sulla buona strada».

