Le parole di Radu Dragusin, difensore del Genoa, sulla sua crescita con la maglia rossoblù. Tutti i dettagli

Radu Dragusin, difensore del Genoa, ha parlato della sua stagione ai canali ufficiali della Lega Serie A.

PAROLE – «La città è meravigliosa, molto accogliente con la gente, mi ci trovo davvero bene. Lo vivo come un regalo, specialmente i tifosi del Genoa. Ti aiutano nei momenti brutti, come ci è successo lo scorso anno con qualche sconfitta di troppo. La gente allo stadio e per la strada ci supportava, non ha mai perso le speranze che potessimo tornare subito in Serie A. Quando ci muoviamo col pullman ci seguono in motorino e ci cantano dietro. Sensazioni meravigliose. Poi mi piace il mare, nella mia città natale non ce l’abbiamo. Prendere una barca è andare al largo è davvero rilassante. Mi piace scoprire segreti della città nel tempo libero, quelli che solo i locali conoscono».

