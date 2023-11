Radu Dragusin è uno degli ultimi obiettivi del Milan: il difensore del Genoa brilla anche in Nazionale ed attira le attenzioni della Premier

Accostato al calciomercato Milan negli ultimi mesi, Radu Dragusin sta vivendo uno splendido momento di forma. Il difensore ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Genoa prima della sosta e nell’ultimo match contro la Romania ha fornito l’assist per il 2-1 contro Israele.

Calciomercato.com sottolinea il forte interesse da parte dei rossoneri, ma al contempo evidenzia le attenzioni suscitate dal calciatore verso alcuni club della Premier League. Il piano del Genoa è resistere agli assalti che arriveranno a gennaio, forte della durata del contratto del centrale che è fino al 2027: i rossoblù sperano che si possa accendere una vera e propria asta in estate per poter capitalizzare al meglio l’investimento fatto solo pochi mesi fa col riscatto dalla Juve per 5,5 milioni di euro.

