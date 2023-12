Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Dragusin. In tal senso l’agente ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito

Ipotesi clamorosa. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Dragusin. In tal senso l’agente ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito a TuttoJuve.com:

«Posso dire che ci sono stati dei contatti, perché è un giocatore che piace a diversi club, ma al momento non ci sono offerte ufficiali. Lui vuole finire la stagione con il Genoa, poi sarà concentrato sull’Europeo con la sua nazionale. Parleremo con il club e faremo il punto della situazione, così da capire come potranno evolvere le cose. Un ritorno in bianconero è molto difficile, anche perché il Genoa lo valuta davvero moltissimo. Però mai dire mai nella vita, la Juve è stata la prima squadra professionistica e per questo nutrirà sempre un grande affetto nei loro confronti»

