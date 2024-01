Sul difensore del Genoa è arrivata l’offerta ufficiale del Bayern Monaco nonostante il Genoa avesse l’accordo col Tottenham

Avanti tutta in questa sessione di calciomercato: soprattutto se si tratta di Radu Dragusin del Genoa, nonostante il Tottenham sia attualmente in pole position per il difensore.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco irrompe con decisione nella trattativa! I bavaresi hanno presentato una prima offerta ufficiale al Genoa, offerta leggermente superiore per cifre a quella degli Spurs, senza l’inserimento di alcun giocatore come contropartita. Tutto dipenderà dal giocatore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG