Drake Barcellona, nuova iniziativa in vista del Clasico di domenica prossima: ecco la maglia che indosseranno i blaugrana – FOTO

Nuova iniziativa in casa Barcellona in vista del super Clasico contro il Real in programma la prossima domenica.

I blaugrana, al posto del logo di Spotify, sulla maglia indosseranno il logo di un gufo, simbolo dell’artista canadese Drake. Una decisione legata al desiderio di celebrare il traguardo raggiunto da Drake: è infatti il primo artista a raggiungere 50 miliardi di stream delle sue canzoni su Spotify.

L’articolo Drake Barcellona, l’iniziativa per il Clasico: la maglia sarà così – FOTO proviene da Calcio News 24.

