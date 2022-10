Federico Fazio ancora in dubbio in vista del prossimo match contro l’Inter: le condizioni del difensore della Salernitana

Federico Fazio rischia di dare nuovamente forfait anche per il prossimo match in programma contro l’Inter.

Il calciatore ha continuato a non allenarsi in gruppo per il problema alla cavigilia e appare difficile che la Salernitana possa contare sulla sua presenza per il prossimo impegno.

L’articolo Salernitana, Fazio ancora in dubbio per l’Inter: le condizioni proviene da Calcio News 24.

