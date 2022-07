L’ex attaccante ivoriano Didier Drogba incensa il napoletano Victor Osimhen e rivela un paio di retroscena di mercato.

Didier Drogba è stato ospite a Sorrento del Global Youth Tourism Summit e ne ha approfittato per parlare anche del calcio attuale e della sua carriera. “Penso che Osimhen abbia tutte le carte in regola per diventare un campione“.

Romelu Lukaku

“Qui gli attaccanti forti non mancano, auguro al mio amico Lukaku tanta fortuna nel suo ritorno all’Inter. Potevo chiudere la mia carriera con la Juventus, ma alla fine tutto sfumò. Come erano sfumate anni prima le trattative con l’Inter. Mi trovavo bene col mio club, così decisi di restare, ma ho qualche rimpianto. Mi avrebbe fatto piacere giocare in Serie A, qualche gol l’avrei fatto anche da voi“.

