A Tutti Convocati ha parlato Luca Serafini che ha detto la sua su tanti argomenti del Milan dai rinnovi di Maldini e Massara ai giocatori.

Queste le parole di Luca Serafini intervistato a Tutti Convocati che parla dei rinnovi di Maldini e Massara con il Milan: “Sono serenissimo in assoluto nella vita e non ho perso il sonno neanche un secondo durante questo mese. Una settimana fa mi è stato detto che si andava verso la fumata bianca. Poi la comunicazione non è stata esattamente il forte di tutta sta vicenda. L’ufficio comunicazione della proprietà, che sia quella di Elliott e/o quella di Cardinale, ha stentato nella vicenda Maldini. Non quella del Milan, che si trovava in mezzo a questa vicenda.“

Aggiunge: “Botman e Sanches? E’ il Lille che aveva problemi interni e che ha procrastinato, poi arrivano PSG e Newcastle che scaricano dal deltaplano le solite cascate di milioni. Se poi Botman ha dichiarato che il Newcastle è meglio del Milan, auguri e figli maschi.” Conclude così.

