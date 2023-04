Dubbio tra i pali per il tecnico nerazzurro in vista della sfida con i toscani

Handanovic o Onana? Questo è il dubbio che pervade la mente di Simone Inzaghi in vista della sfida di domani tra Inter e Empoli.

Come riportato da Tuttosport, il tecnico piacentino sarebbe propenso a schierare il portiere sloveno, squalificato in Coppa Italia, per affidare la porta all’ex Ajax nella sfida contro la Juventus.

L’articolo Dubbi tra i pali per Inzaghi, Handanovic o Onana contro l’Empoli? Le ultime proviene da Inter News 24.

