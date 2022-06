Sarà una sessione di mercato molto attiva sul fronte attaccanti quella che sta per cominciare: Gianluca Scamacca ha molte pretendenti.

Dopo un lungo corteggiamento nei mesi scorsi, l’Inter sembra aver abbandonato Gianluca Scamacca del Sassuolo, forse per via delle aperture di Dybala e Lukaku. L’attaccante neroverde, valutato almeno 40 milioni, ha però molto mercato; su di lui ci sarebbero Arsenal e Paris Saint Germain che però per vari motivi non lo considerano prima scelta.

I Gunners le stanno provando tutte per assicurarsi Gabriel Jesus che l’anno prossimo avrà la concorrenza interna di Erling Haaland, mentre i francesi hanno difficoltà a prendere Hugo Ekitike dello Stade de Reims che sembra diretto verso Newcastle. I parigini tra l’altro dovrebbero prima cedere Mauro Icardi che non sembra intenzionato ad andarsene.

