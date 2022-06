Scampato il pericolo lungo stop per un infortunio patito in nazionale, ora l’Inter deve difendersi dagli assalti per Milan Skriniar.

Le Parisien riporta che il nuovo consigliere del presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, avrebbe come primo obiettivo di mercato Milan Skrniar dell’Inter. I nerazzurri devono fare una grossa cessione per chiudere la prossima sessione di mercato in attivo di 60 milioni.

Luis Campos sarebbe anche stato in Italia per iniziare a trattare ma l’Inter al momento non ha ancora stabilito un prezzo per il suo difensore. Lo slovacco ha contratto in scadenza nel 2023 ma ha dichiarato moltissime volte di voler prolungare e restare a Milano; il PSG lo vuole come sostituto di Sergio Ramos ma la trattativa potrebbe essere molto difficile per le richieste alte dell’Inter.

