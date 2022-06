Marotta insieme all’Inter sta cercando di chiudere quattro colpi molto importanti: Paulo Dybala, Asllani, Bellanova e Mkhitaryan.

L’Inter è attiva sul mercato e si va verso la definizione di ben quattro colpi, Mkhitaryan, Bellanova, Asllani e Dybala. Chiaro l’intendo di dare tecnica alla rosa di Simone Inzaghi, cambiando forse anche modulo ricalcando di per sé quello della Lazio con due trequartisti dietro una punta di ruolo, un bomber.

IM_Paulo_Dybala

Mkhitaryan arriverà a parametro zero con un biennale, Bellanova a cifre non alte siamo sui dieci milioni. Stessa cifra per Asllani che diventerà il vice Brozovic in vista di una sostituzione nel tempo futuro. Mentre Dybala sarà quella dose di tecnica che manca in attacco. Mercato che non potrebbe finire nemmeno qui, Bremer in difesa è vicino alla chiusura, ma non si sa se ci sarà prima la cessione di un centrale titolare mentre davanti si punta tutto su Lukaku forse con buona pace di Lautaro Martinez.

