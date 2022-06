Allegri spinge per questa soluzione ma la trattativa tra Juventus e Atletico Madrid non è facile per riavere Alvaro Morata.

La Juventus prova trattenere Morata in tutte le maniere, senza dover pagare l’altro riscatto di 35 milioni di euro. Dopo l’ipotesi Kean, che a quanto pare non scalda gli animi di Simeone e società madrilena si passa alla via economica. Ovviamente si allontana l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto di Rodrigo De Paul.

La proposta della Juventus non va oltre i 20 milioni complessivi. Si attende una risposta per il tentativo di rinnovo di prestito a 10 milioni con diritto di riscatto ad altri 10 milioni di euro. Prima però il giocatore dovrebbe però rinnovare il contratto con la squadra spagnola per permettere che l’operazione vada in porto. L’Atletico Madrid però vuole aspettare ancora un po’ fiduciosa che possa arrivare sia alla squadra che al giocatore (che vuole comunque in testa la Juve) una proposta più alta che può accontentare tutte le parti in causa.

