Il Milan vuole la coppia De Ketelaere e Lang nella sua nuova trequarti con Origi. Questa la situazione dei rossoneri.

De Ketelaere e Lang sono i due acquisti prescelti dal Milan per rinforzare la trequarti rossoneri. Infatti Pioli vuole un reparto quasi completamente nuovo per affrontare la nuova stagione e soprattutto fare bella figura in Champion League. Inoltre, a giorni arriverà la firma di Origi sul contratto e l’annuncio ufficiale dell’operazione con il parametro 0 attaccante oramai ex Liverpool.

Maglia Milan 2022

Il giocatore belga di soli 21 anni è considerato uno dei migliori trequartisti in prospettiva europea, infatti il suo prezzo è di 40 milioni di euro. La prima offerta dei rossoneri sarà di 30 milioni di euro ufficiali, sperando in uno sconto da parte del Bruges. Quest’anno il calciatore in campionato ha collezionato 33 presenze con 7 assist e ben 14 reti da trequartista. Insomma il nuovo Milan è in costruzione, vedremo se la società riuscirà a dare a Pioli una rosa all’altezza della Champions League.

