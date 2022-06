Tranne clamorosi scenari, Demiral non sarà riscattato dall’Atalanta, torna alla Juventus ma non per restare in rosa.

Demiral torna alla Juventus, l’Atalanta non vuole tenerlo in rosa e non è riuscito a trovare un nuovo compratore per un prezzo che valga la pena riscattare il giocatore. Oltretutto alla base delle due scelte sia dell’Atalanta che della Juventus di venderlo, nonostante la caratura del giocatore che sia di tutto rispetto con ampi margini di miglioramento, c’è il fattore caratteriale.

Il difensore vuole garanzie per giocare titolare, mal sopporta le panchine, soprattutto se conseguitevi. A ragione di ciò la Juventus nonostante cerca un difensore lo metterà in vendita per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. Cifra che verrà reinvestita, su un altro difensore centrale. Inoltre anche Pjaca verrà messo in vendita a titolo definitivo e per Mandragora si tratta ancora la cessione su una cifra tra i 7 e i 10 milioni di euro con il Torino.

