La straordinaria stagione disputata fin qui dai nerazzurri non sta passando chiaramente inosservata all’estero.

Dopo le turbolenze della passata stagione dettate da un numero abnorme di sconfitte in campionato, ora Simone Inzaghi ha rinsaldato decisamente la sua posizione alla guida dell’Inter.

In bilico

In almeno un paio di occasioni l’ex Lazio è stato vicino all’esonero nella passata stagione ma il finale di stagione in clamoroso crescendo gli è valso un prolungamento di un anno. Il contratto attuale del tecnico è valido fino al 2025, quindi anche per la prossima stagione.

Simone Inzaghi

Calcio liquido

Il modo di giocare della squadra nerazzurra ha attecchito anche all’estero per via del grandissimo percorso in Champions League della passata stagione: inevitabile non tener conto poi della finale giocata alla pari del Manchester City che sulla carta era di molto superiore all’Inter. Risulta sdoganato anche l’uso del 3-5-2 che in altri paesi non era per nulla comune; in realtà il modulo inzaghiano è un qualcosa di piuttosto liquido, come si dice oggigiorno, ovvero con le posizioni dei giocatori mobili. Nessuno resta nel proprio ruolo in maniera fissa, questo rende la sua squadra poco prevedibile agli occhi degli avversari. I dirigenti dei top club apprezzano infine anche la grande dote del piacentino di valorizzare quasi ogni giocatore a sua disposizione: questo genera non pochi vantaggi economici.

L’offerta

Tuttosport però riporta che Manchester United e Chelsea sarebbero interessate al piacentino e sarebbero pronte ad offrirgli uno stipendio sugli 8/9 milioni di euro a stagione; in nerazzurro ne guadagna 5,5. Inzaghi all’Inter si trova benissimo e, almeno a parole, dice di voler aprire un ciclo; si pensa che i dirigenti aspetteranno la fine della stagione, magari a seconda stella conquistata, per negoziare un rinnovo con aumento dell’ingaggio.

