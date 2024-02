Il presidente del Porto Pinto da Costa ha confermato che l’attaccante iraniano lascerà la squadra lusitana in cui ha giocato negli ultimi 5 anni.

Pinto da Costa ha di fatto ufficializzato l’addio di Mehdi Taremi al Porto nel corso di un’intervista ad A Sola; ecco quanto dichiarato. “È importante, sono tutti importanti, non solo Taremi. Chi sta giocando è più importante in questo momento. È la vita, Taremi come qualunque altro giocatore, come succede in tanti grandi club, come al Psg… I contratti dei giocatori scadono e sono liberi di scegliere il proprio destino. Non possiamo fare nulla, dobbiamo solo augurare loro felicità”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Il retroscena

L’iraniano nell’ultimo giorno del mercato della scorsa estate era stato praticamente acquistato dal Milan per una cifra di poco superiore ai 15 milioni: la trattativa poi non si concretizzò per motivi mai chiariti del tutto. Si pensa che possa essere accaduto quanto successo ai nerazzurri con Samardzic con la differenza che l’attaccante non aveva svolto le visite mediche col “nuovo club” come il serbo. I rossoneri poi ripiegarono su Jovic e Taremi restò al Porto senza però rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno.

L’affare

Marotta e Ausilio non se lo sono fatto sfuggire così come Zielinski del Napoli; il polacco ha già svolto le visite mediche per l’Inter. L’iraniano avrebbe dovuto svolgerle qualche settimana fa ma furono rinviate per una inattesa sconfitta del Porto che suggerì all’allenatore Conceicao di non concedere un giorno libero alla squadra. Taremi dovrebbe firmare un contratto pluriennale ma si dice proprio che l’accordo sia stato già trovato.

L’articolo Porto, Da Costa: “Taremi? I contratti dei giocatori scadono, dobbiamo solo augurare la loro felicità” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG