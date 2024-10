Dall’infermeria non arrivano buone notizie. La loro partecipazione alla sfida tra Milan e Real Madrid del prossimo 5 novembre è a rischio.

Il Milan ha regalato a sé stesso e ai propri tifosi una notte decisamente da ricordare: prima vittoria in stagione in Champions League ed emozioni forti come al gol di Camarda, seppur il VAR lo abbia poi cancellato.

Tempo dei festeggiamenti da accantonare subito in quanto c’è subito una nuova sfida da preparare, sabato c’è il Bologna in trasferta. Lo sguardo però si protrae al futuro e le notizie in arrivo dall’infermeria potrebbero cambiare i piani in vista di Milan-Real Madrid del prossimo 5 novembre.

Il successo di Fonseca

La notte di Champions ha senza dubbio regalato motivi di riflessione importanti, uno su tutti che Fonseca ancora una volta vince con le proprie idee. Non è un caso infatti che la sostituzione di Leao e l’ingresso di Okafor e Chukwueze poi abbiano cambiato la partita. Proprio quei due giocatori su cui il mister crede molto e su cui punta nel suo disegno di squadra. Il Milan si rimette in corsa in Champions dove ora, dopo la vittoria di ieri, tutto è ancora possibile per il superamento del turno. Lo sguardo non può che avventurarsi verso una sfida dai toni romantici, quella con il Real Madrid del prossimo 5 novembre che però potrebbe perdere due protagonisti importanti. Le notizie dall’infermeria non sembrano infatti delle migliori.

Due infortuni che pesano

Dalla Spagna non arrivano belle notizie per Carlo Ancelotti. In previsione della sfida del prossimo 5 novembre infatti l’ex rossonero potrebbe essere costretto a rinunciare a due pedine importanti del proprio scacchiere tattico. In particolare Rodrygo si è fermato per un problema al bicipite femorale sinistro, la sua presenza contro il Milan è a rischio anche se trapelano sensazioni di ottimismo a riguardo. Chi invece con buone probabilità non riuscirà a recuperare per la sfida con il Milan è Courtois, il numero uno ha infatti rimediato una lesione all’adduttore della gamba sinistra e il suo stop sarebbe quantificato in 2-3 settimane di stop.

Carlo Ancelotti

La situazione in casa Milan

Sul fronte infortuni la cosa situazione tra Milan e Real Madrid sembra molto diversa, fortunatamente. Rispetto alla passata stagione si registrano si registrano a Milanello molti meno problemi fisici, condizione che favorisce la continuità e la possibilità di far variare gli interpreti in campo. Fonseca a giorni recupererà definitivamente anche Calabria, dopo aver riabbracciato dal suo infortunio Loftus-Cheek.

