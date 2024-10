Dopo la gioia contro il Bruges, ai problemi di formazione contro il Bologna. Dall’infermeria rossonera arrivano cattive notizie.

Il Milan ha regalato a sé stesso e ai propri tifosi una notte decisamente da ricordare: prima vittoria in stagione in Champions League ed emozioni forti come al gol di Camarda, seppur il VAR lo abbia poi cancellato.

Il futuro del Milan appare oggi più sereno, rinfrancato dai due successi consecutivi che permettono gli uomini di Fonseca di approcciare al meglio per la prossima sfida di campionato: la difficile trasferta sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano. Non mancano però le note amare, due rossoneri non recuperano per sabato.

Il Milan di Fonseca

E’ senza dubbio il Milan di Fonseca. Vincono le sue idee e il modo di condurre un gruppo al di là degli uomini scelte, della tattiche e delle recriminazione. Il tecnico portoghese ha parlato più volte di squadra, di gruppo e di unico corpo che questi giocatori devono avere nell’affrontare le partite. Non è un caso infatti l’aria di “crisi” con Leao e gli spazi offerti prima a Okafor e a Chukwueze poi. Il successo in Champions rafforza ancora di più la linea che Fonseca ha deciso di adottare. E’ già tempo però di guardare alla prossima sfida che si chiama Bologna, sabato in trasferta sul campo degli emiliani. Alla sfida non prenderanno parte però ben due rossoneri, le cui condizioni non suggeriscono il loro impiego.

Fonseca perde pezzi: due assenze importanti contro il Bologna

Le buone notizie della vittoria in Champions contro il Bruges durano davvero poco. E’ già tempo infatti per fare i conti con notizie meno rallegranti. In particolare Luka Jovic non ha recuperato dalla pubalgia, il serbo infatti si è sottoposto a un lavoro personalizzato e la situazione evidenzia l’impossibilità a prendere parte alla partita contro il Bologna. Assenza ancor più importante però sarà quella di Abraham, l’inglese infatti cercherà di recuperare per la sfida di Napoli in programma il 29 ottobre a San Siro. Il problema accusato alla spalla non accenna infatti a diminuire. Le due assenza consigliano – scrive Calciomercato.com – nuovo spazio a Francesco Camarda, il giovanissimo talento rossonero che ieri sera contro il Bruges aveva trovato all’esordio il primo gol europeo, gioia strozzata in gola dal VAR.

Tammy Abraham

Occasione Camarda

Non tutti i mali vengono per nuocere direbbe qualcuno. L’assenza forzata di due attaccanti rossoneri potrebbe offrire a Francesco Camarda una nuova possibilità per mettere in mostra il proprio talento. Dopo il gol annullato ieri sera e la gioia strozzata in gola, avere l’opportunità del “riscatto” potrebbe essere una spinta fortissima per il morale del giovane talento rossonero.

