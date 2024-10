Rafa Leao rischia davvero di diventare un caso spinoso per il Milan. Dolo la delusione della sostituzione ha lanciato un messaggio chiaro.

Negli ultimi tempi, il talento del calcio portoghese Rafael Leao è al centro di una serie di controversie che mettono in luce un periodo particolarmente difficile per l’attaccante del Milan. Dopo aver trascorso un’intera partita in panchina durante l’incontro con l’Udinese, il giocatore è tornato in campo nella sfida di Champions League contro il Bruges, non riuscendo però a lasciare il segno desiderato.

La sua sostituzione prima del termine del match e le sue reazioni fuori dal campo hanno acceso i riflettori sulla sua attuale condizione sia fisica che mentale, a fronte di prestazioni sotto le aspettative. Un contesto che lo vede protagonista non solo all’interno del rettangolo verde, ma anche fuori, nella speranza di un risveglio che possa riaffermare il suo indubbio talento.

Un cambio decisivo

Nel corso della partita contro il Bruges, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha optato per la sostituzione di Leao inserendo Okafor in campo, una scelta tattica successiva ad un’ammonizione per Leao dovuta a perdita di tempo. Questa mossa si è rivelata immediatamente efficace, con il neo-entrato che ha contribuito alla marcatura del gol del 2-1, realizzato poco dopo da Reijnders. La decisione del tecnico, volta a scuotere la squadra in un momento di stallo, ha messo in luce le difficoltà di Leao, incapace di incidere come sperato.

Una prestazione sottotono

Nonostante alcune accelerazioni lungo la fascia sinistra, l’incapacità di Leao di portare a casa risultati concreti è stata evidente. La mancanza di gol e l’impatto limitato sulle dinamiche di gioco hanno sottolineato un periodo di forma non ottimale per l’attaccante, che da inizio stagione ha messo a segno solamente una rete in campionato e continua a restare a secco in Champions League. Dopo essere stato sostituito, Leao ha fatto ritorno in panchina in silenzio, senza interagire con compagni o staff. La sua uscita dal campo, priva delle consuete espressioni di squadra, seguita dall’immediato rientro negli spogliatoi al fischio finale, ritrae un giocatore in cerca di riposte personali. Il messaggio postato su Instagram subito dopo la partita “God knows how my heart is pure” (Dio sa quanto è puro il mio cuore) , un tentativo di comunicazione emotiva, forse un appello alla comprensione in un momento di criticità.

Rafael Leao

Una crescita ancora attesa

Dall’arrivo al Milan nell’estate del 2019, l’attesa intorno alle potenzialità di Leao è stata elevata, alimentata da sprazzi di pura classe dimostrati sul campo. Tuttavia, il cammino dell’attaccante rossonero sembra aver incontrato una fase di stallo, con prestazioni che non rispecchiano le attese e un rendimento in Champions League che lascia a desiderare. La sfida per Leao è ora quella di riscattarsi, ritrovando la forma e la confidenza che potrebbero rilanciarlo come uno degli attaccanti più promettenti sul panorama europeo.

